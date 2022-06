Maria Lina fala sobre acusação de suposta dívida com universidade - Reprodução / Instagram

Maria Lina fala sobre acusação de suposta dívida com universidadeReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2022 10:43

Rio - A influenciadora digital Maria Lina, de 23 anos, usou as redes sociais, na última quinta-feira, para se pronunciar a respeito da acusação de sua suposta dívida com a Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), local onde cursou engenharia civil. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, ela teria sido processada pela instituição por um débito de R$ 6.400 e atualmente, o valor da causa ultrapassaria R$ 13 mil.

No Instagram, Maria explicou que acionou seu advogado e que a dívida estaria quitada há dois anos, mas só agora teve o pagamento reconhecido pela FURB. "É importante desmentir, falar a verdade. Nunca foi segredo nenhum que realmente sempre devi muito a faculdade. Não tenho nada contra quem deve por bolsa, sapato ou bolsa, mas eu nunca devi isso, sempre devi faculdade para estudar, para dar uma vida melhor para mim e para minha família", iniciou.

"Queria ter um emprego melhor para quando tivesse um filho. Sempre pensei no futuro. Não tinha dinheiro, tentava bolsa, conseguia um pouco, conseguia financiamento, fazia dívida, renegociava... e as minhas dívidas de faculdade foram absolutamente todas pagas em 2020, não sobrou um centavo para eu pagar", contou via stories.

Maria falou também da relação que fizeram entre sua viagem recente ao Egito com o ex-noivo, Whindersson Nunes e os débitos estudantis. "A notícia não era que eu tinha uma dívida com a faculdade. A notícia era que eu dei um calote e estava sendo processada porque não paguei a dívida. Me chamaram de caloteira, como se eu tivesse vivendo uma vida muito melhor do que vivia antes e não tivesse pago a minha dívida", rebateu.

A influencer afirmou que pediu o auxílio de um advogado e ligou para instituição, que não havia reconhecido o pagamento dos débitos. Ela, então, enviou os comprovantes à universidade, que removeu a ação contra a ex-aluna. "Removeram a ação contra mim, que era uma ação indevida. Tudo certo e resolvido com a FURB. Fizeram uma nota esclarecendo a situação", concluiu Maria.