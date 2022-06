Jojo Maronttinni - Divulgação

Jojo MaronttinniDivulgação

Publicado 24/06/2022 13:00 | Atualizado 24/06/2022 13:02

Rio - Jojo Maronttinni está entrando em uma nova fase de sua carreira. A cantora, que adotou de vez o novo nome artístico, lançou seu primeiro single no pagode nesta sexta-feira (24). "De onde eu venho" fará parte de seu primeiro álbum no gênero.

fotogaleria

"'De onde eu venho' é uma música que reflete muito a minha vida, meu caminhar, a forma como fui criada. Foi nas rodas de samba que fui me identificando, aprendendo e levando a música para vida", disse Jojo. "O meu álbum é algo que saiu do papel, saiu da ideia. Espero que todo mundo goste, pois as músicas escolhidas são bem ‘raiz’, bem o que eu escuto desde pequena. Não vejo a hora de estarem todas as músicas na pista", finalizou.