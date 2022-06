Adriane Bonato e Claudia Rodrigues no lançamento do livro ’Minha Tia Dercy’, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira - Victor Chapetta / Ag. News



Publicado 24/06/2022 08:43

Rio - Claudia Rodrigues prestigiou o lançamento do livro "Minha Tia Dercy", escrito por Lucy Freitas, sobrinha de Dercy Gonçalves, na noite desta quinta-feira. A atriz estava acompanhada pela namorada, Adriane Bonato. A noite de autógrafos aconteceu em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Claudia Rodrigues e Adriane Bonato assumiram o namoro em junho deste ano. As duas chegaram a ficar um curto período separadas, mas a atriz fez um vídeo pedindo para Adriane voltar e a pediu em casamento . Na ocasião, Claudia chegou a dizer que descobriu que "o homem da sua vida é uma mulher".

"Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!", iniciou.

"Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!" continuou.