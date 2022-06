Rita Lee é fotografada pelo marido após fim de tratamento para o câncer - Reprodução / Instagram

Publicado 24/06/2022 08:53 | Atualizado 24/06/2022 09:05

Rio - Rita Lee, de 74 anos, usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira, para compartilhar uma nova fotografia em que aparece com as madeixas mais curtas. A cantora, que está com o câncer de pulmão em remissão desde abril deste ano, foi clicada pelo marido, o músico Roberto de Carvalho.

"Sextou", escreveu a rainha do rock brasileiro na legenda da foto, usando um suéter de estampa psicodélica e com uma xícara e uma colher nas mãos. A cantora já havia aparecido recentemente em outra foto feita pelo músico e também publicada por ela no Instagram.

"Amo vocês!", comentou João Lee, filho do casal. "Amor da minha vida!", "Preciosidade!", "Você é tudo para mim, deusa!" e "Maravilhosa!", também foram mensagens deixadas pelos fãs na publicação.