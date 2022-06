Painitto comemora alta do hospital: ’Testei negativo’ - Reprodução Internet

Painitto comemora alta do hospital: ’Testei negativo’Reprodução Internet

Publicado 24/06/2022 09:01

Rio - Mauro Machado, de 58 anos, pai da cantora Anitta, está feliz da vida. Painitto, como é conhecido nas redes sociais, recebeu alta do hospital na manhã desta sexta-feira. Ele estava internado desde que foi diagnosticado com covid-19

fotogaleria

"Sextou! Sextou! Minhs sextas agora são em São Paulo na UTI. É brincadeira, né? Mas hoje estou de alta, galera! Testei negativo", disse Painitto nos Stories, do Instagram.

O pai de Anitta sofreu recentemente um AVC e passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer no pulmão. Ele ficou 13 dias no hospital e recebeu alta no último dia 17, mas teve que ser hospitalizado novamente, no dia 22, por conta da covid-19.

"De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem recuperado, a Covid resolveu me visitar. Mais não sei quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigo. Ainda bem que tenho a Dra. Ludhmila", disse o pai da cantora, fazendo referência à médica cardiologista Ludhmila Hajjar.

Painitto passou pela cirurgia para a retirada de um câncer no pulmão no dia 5 de junho. Ele explicou, dois dias após o procedimento, que se sentia constantemente cansado e ofegante. Depois de uma série de exames, quando teve um pico de pressão alta, que o levou a ter um AVC, foi constatado o câncer de pulmão.