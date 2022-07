Claudia Rodrigues e a namorada trocam beijos em passeio

Rio - Claudia Rodrigues e Adriane Bonato trocaram vários beijinhos durante um passeio à Vista Chinesa, um dos pontos turísticos do Rio, no Alto da Boa Vista, na manhã desta segunda-feira. As duas curtiram a paisagem do local coladinhas e foram clicadas em clima de romance por um paparazzo. Simpática, a humorista ainda posou para algumas fotos com fãs.

