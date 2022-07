Tayara Andreza não manda alô para prefeito e tem show interrompido - Reprodução do Instagram

Tayara Andreza não manda alô para prefeito e tem show interrompidoReprodução do Instagram

Publicado 04/07/2022 09:22 | Atualizado 04/07/2022 09:29

Rio - Tayara Andreza teve o show interrompido na festa do Trezenário de Tracunhaém, em Pernambuco, neste sábado (2), após não mandar um 'alô' para o prefeito da cidade. No palco, a cantora desabafou sobre o término antecipado de sua apresentação ao dar satisfação do caso para o público.

"Fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da prefeitura está pedindo para a gente encerrar o show. Que eu saiba, eu fui contratada para cantar, não para ficar mandando alô. Aí o prefeito, sei lá quem, porque eu não estava mandando alô, pediu para eu encerrar o show", disse ela, que continuou: "Infelizmente eu estou saindo agora, porque ele está pedindo pra eu sair do palco. Eu não tive nada a ver, o meu horário não acabou ainda. E outra coisa: ou eu canto, ou eu mando alô, meu amor. Nem o papel colocaram aqui com o nome para eu ficar mandando alô".

ABSURDO! Cantora Tayara Andreza é expulsa do palco por não mandar “alô” para o prefeito em Tracunhaém. pic.twitter.com/3L5oEseluw — Brega Bregoso (@BregaBregoso) July 3, 2022

A confusão foi além. Através de uma série de vídeos publicados no Instagram Stories, Tayara revelou que sua equipe foi agredida pela produção do evento após sair do palco. "Foram para cima dos meus músicos, para bater nos meus músicos. Toraram a credencial dos meninos, foram para cima, a polícia teve que vir. Botaram spray de pimenta. A polícia não, o pessoal lá colocou spray de pimenta. Um inferno, xingando", contou.

Pedido de desculpas e afastamento do secretário

O prefeito de Tracunhaém, Aluízio Xavier, pediu desculpas a Tayara Azevedo, nesta segunda-feira, através das redes sociais. Ele informou ainda que decidiu afastar o secretário de Turismo e Cultura, Pedro Júnior , após o ocorrido.

"A cantora não tem culpa porque ela foi tirada do palco e eu também não tenho. [...] Tomamos a decisão, escutando ambas as partes, de afastar o secretário de Cultura do cargo. Quero pedir desculpas a Tayara e dizer que, assim como ela foi vítima, eu também fui", afirmou ele.

Aluízio ainda disse que procurou a cantora para saber mais detalhes do ocorrido. "Ao me ver, ela reconheceu que não fui eu que estive no lugar. [...] Ela se justificou e me disse que pensou que era eu porque usaram o meu nome. Por ser gestor do município, também me responsabilizei por aquela ação, pedi desculpas a ela naquele momento", declarou.