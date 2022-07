Silvia Poppovic revela que marido está com leucemia - Reprodução do Instagram

Publicado 04/07/2022 08:44

Rio - Silvia Poppovic, de 67 anos, revelou que seu marido, o médico Marcello Bronstein, está com leucemia. A informação foi dada pela apresentadora através de um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (03). A jornalista ainda contou que o esposo se submeterá a um transplante de medula óssea, que será doada pela filha do casal, Ana Poppovic.

"Hoje, venho com uma notícia difícil, mas faço questão de dividir com vocês! Nesta segunda [4/7], meu marido Marcello começa um tratamento contra uma leucemia descoberta há nove meses. Tentamos o tratamento clínico, mas não resolveu, por isso, a alternativa que nos resta é o transplante de medula. Um caminho difícil, mas temos esperança de que será salvador. Nossa filha Ana, muito generosa, foi a doadora; felizmente compatível! Por esse motivo, estarei um pouco mais distante de vocês por aqui!", escreveu na legenda do vídeo.

