Mariana RiosReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 10:50 | Atualizado 04/07/2022 10:54

Rio - Mariana Rios assopra as velhinas nesta segunda-feira (4), e para celebrar os seus 37 anos de muita jovialidade, ela compartilhou uma foto de topless no Instagram. A atriz aparece usando apenas uma calcinha preta fio-dental, e esconde os mamilos com um emoji de coração.

"Hoje eu tô de parabéns!", escreveu na legenda da publicação.