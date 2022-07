Romulo Estrela se prepara para estrear no horário nobre da TV Globo com a novela 'Travessia' - Reprodução/Instagram

Romulo Estrela se prepara para estrear no horário nobre da TV Globo com a novela 'Travessia'Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 21:07

Rio - Romulo Estrela usou as redes sociais para mostrar os preparativos para interpretar Oto na novela "Travessia". No Instagram, o ator publicou uma sequência de cliques tirados no aeroporto e revelou que estava prestes a embarcar para outro país, onde começará a gravar as primeiras cenas de seu personagem na próxima novela das 21h.

"Tamo indo… palpite do destino? Comecei há mais ou menos três semanas meu próximo trabalho na TV Globo. Teve caracterização, escolha do figurino, leitura dos capítulos, palestras e conversas mais direcionadas sobre o personagem, tudo novo, de novo!", começou o artista, na legenda da publicação.

Sem revelar o destino de sua viagem, Romulo contou aos seguidores que a novela escrita por Gloria Perez representa uma nova fase em sua carreira, sendo seu primeiro folhetim no horário nobre da televisão. "Isso tudo não seria tão diferente pra mim se não fosse por dois motivos. Esta é a primeira vez que começo uma novela gravando em outro país, meu personagem é do mundo, não tem endereço fixo. A outra curiosidade é que tô gravando minha primeira novela das 21h, a primeira em 21 anos de carreira", disse.

"Pode não parecer nada de mais, mas falando do horário, vou ter um público mais diversificado e plural assistindo meu trabalho e isso me deixa feliz e ansioso também", declarou o maranhese, que ganhou destaque como o Marcos de "Bom Sucesso" e o detetive Cristiano de "Verdades Secretas 2".

Em seguida, o ator acrescentou: "A ideia de gravar fora do Brasil já mexe com os outros desejos, coisas que eu quero realizar logo mais. Agora, que venha 'Travessia', mais uma novela que eu faço com o coração cheio de amor e vontade", afirmou. Ele ainda aproveitou para agradecer o apoio da esposa, Nilma Quariguasi: "Ela do meu lado deixa tudo mais especial... Te amo, obrigada por caminhar junto", finalizou.

