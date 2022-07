Ludmilla lamenta ausência de Brunna Gonçalves ao posar com famosos na Espanha - Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2022 20:28

Rio - Ludmilla está na Europa para alguns compromissos e aproveitou para se encontrar com amigos famosos. Nesta terça-feira, a cantora postou uma foto direto de Ibiza, no litoral da Espanha, acompanhada de Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Giovanna Lancellotti e Gabriel David. "Só faltou minha Bru", lamentou a artista, nos Stories do Instagram, com saudades da esposa, a ex-BBB Brunna Gonçalves.

Na última segunda-feira, Ludmilla se irritou com a pergunta de uma fã sobre o motivo do casal não ter viajado junto. Após ser marcada pela seguidora em postagem do Twitter, Brunna explicou: "Eu só não consegui acompanhá-la nessa viagem porque eu tenho uma campanha mega importante para fazer esta semana. E isso acontecerá mais vezes, então, eu espero não precisar ficar vindo aqui falar toda vez que isso acontecer", escreveu a dançarina.

Em seguida, a cantora comentou a postagem da esposa: "Ihhh, amor, eu fosse você, parava de responder esse tipo de pergunta. Se essa moda de ficar dando satisfação toda vez que a gente dá um passo diferente, já viu. Sei que não é por mal que elas perguntam, mas a galera precisa entender que não nascemos grudadas", disparou.

