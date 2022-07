Beyoncé brilha aos 40 anos - Reprodução

Publicado 05/07/2022 18:15

Rio - Queen B segue fazendo história. "Break My Soul", o novo hit de Beyoncé, saiu da 15ª posição e foi para a 7ª posição no Hot 100 da Billboard. Com o feito, cantora iguala recorde de Michael Jackson e Paul McCartney e se torna a primeira mulher a conquistar 20 singles top 10 em carreira solo e 10 com um grupo musical na Billboard Hot 100.

A cantora não fez qualquer divulgação sobre o single. Seu anúncio foi feito por meio de uma bio no Instagram. Os fãs de Bey foram à loucura por saberem que, mesmo sem o clipe lançado, a música chegou ao top 10. A expectativa é que ela chegue ao top 5, ou até mesmo ao top 1, após o lançamento do vídeo.