Thaila Ayala e o marido, o ator Renato GóesReprodução

Publicado 05/07/2022 15:04

Rio - Thaila Ayala abriu o jogo com seus seguidores sobre o desejo de ter mais filhos com Renato Góes. Mãe do pequeno Francisco, de 7 meses, a atriz interagiu com os fãs nos Stories do Instagram e revelou que pretende congelar seus óvulos para ter mais tempo antes de tomar uma decisão com o marido.

"Quando eu tava grávida eu nunca imaginei que fosse ter coragem de passar por isso de novo, mas depois que o Chico nasceu, me deu vontade de ter mais um. Aí, eu pensei em emendar, mas eu desisti. O que eu tô pretendendo fazer é congelar os óvulos pra ficar mais segura quanto ao tempo", declarou a famosa, nesta segunda-feira.

Thaila Ayala deu à luz Francisco em dezembro do ano passado, fruto do casamento com o ator Renato Góes, que interpretou o José Leôncio na primeira fase de "Pantanal". Após o nascimento do primeiro filho do casal, a atriz revelou ter sofrido de depressão durante a gravidez: "Entendi que gerar um filho pode ser revirar o seu ser do avesso, e quando você vira do avesso algo você pode encontrar coisas, dores, medos, traumas que mesmo com anos de análise você nunca tinha encontrado, você nunca tinha ido tão fundo, afinal nada mais profundo, intenso do que gerar outra vida", desabafou, na ocasião.