Viviane Araújo posa ao lado de Guilherme Militão e exibe barriga de grávidaReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2022 11:16 | Atualizado 05/07/2022 11:17

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para publicar registros ao lado do marido, Guilherme Militão e falar sobre a família que construiu com ele. No Instagram, a atriz também aproveitou para exibir a barriga de sete meses de gravidez do primeiro filho, que se chamará Joaquim.

"Minha família! Deus, quero muito te agradecer pela família que tenho. Eu me orgulho muito por sentir que existe verdadeiro amor nos laços que nos têm mantido unidos", iniciou Viviane. "Tudo o que peço é que nós possamos continuar assim para sempre", desejou.

"É você, meu Deus, quem mantém esta família unida e que sempre celebra a paz e o amor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde infinitamente!", refletiu ao fim da publicação.