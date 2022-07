Rita Ora e Anitta assistem juntas a desfile na semana de moda em Paris - Reprodução / Instagram

Rita Ora e Anitta assistem juntas a desfile na semana de moda em ParisReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2022 09:20 | Atualizado 05/07/2022 10:02

Rio - Rita Ora e Anitta assistiram juntas ao desfile da marca italiana Schiaparelli, na segunda-feira, durante a Fashion Week de Paris, na França. Nas redes sociais, as duas cantoras compartilharam registros do momento e fizeram declarações de amizade uma para outra.

"Eu te amo, bebezinha. Demais", escreveu Rita, ao publicar uma foto em que aparece ao lado de Anitta, nos stories do Instagram. A brasileira, por sua vez, também postou uma imagem junto à cantora kosovar e declarou "Eu amo sua energia! É sério".

Horas depois, Ora republicou o post de Anitta, retribuindo o elogio "Somos pedaços do mesmo pano, meu amor! Eu te amo." As duas já gravaram juntas, em uma parceria com a cantora Sofia Reyes e na época, receberam elogios até mesmo da revista Rolling Stone, que definiu Anitta como uma "superestrela do pop brasileiro" e a parceria entre as três como uma grande demonstração de "poder feminino".