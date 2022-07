Leo Lins é demitido do SBT - Reprodução do Instagram

Publicado 05/07/2022 08:18 | Atualizado 05/07/2022 09:53

Rio - Leo Lins deixou o time de contratados do SBT após se envolver em uma grande polêmica. O humorista fez uma piada sobre uma criança com hidrocefalia durante um stand-up e citou o Teleton. A declaração foi muito criticada pelos internautas. A demissão foi confirmada ao Dia na manhã desta terça-feira, pela assessoria de imprensa da emissora. "Ele não faz mais parte do elenco do SBT", informou em nota.

No stand-up, Léo falou de um vídeo de um menino no interior do Ceará com hidrocefalia. Ele insinuou que o único lugar da cidade onde teria água era a cabeça da criança. O comediante disse ainda que a família do pequeno também usufruiria disso.

A declaração causou revolta entre os internautas. "A “piada” do Leo Lins sobre garoto com hidrocefalia e a risada dos que estavam na plateia só mostra o quanto nossa sociedade está sem nenhuma noção e empatia nos dias de hj. É nojento quem acha graça nesse tipo de “humor”, comentou um. "O cara que faz piada com uma criança do @TeletonOficial pode ser considerada comediante ou simplesmente desumano, sem noção?! O que acham? Esse @LeoLins merece ser chamado de que?", quis saber outro.

A AACD (Associação de Assistência à Criança com Deficiência) também se manifestou sobre o assunto e repudiou a atitude de Léo através de uma publicação no Twitter. "A AACD repudia veementemente a 'piada' feita por Leo Lins em vídeo divulgado recentemente nas redes sociais do comediante. Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de 'crianças com vários tipos de problemas' e mostra desrespeito aos moradores do Ceará", dizia um trecho do comunicado. Eles ainda reforçaram que a atitude do humorista é considerada crime e pode resultar em uma pena de um a três anos de reclusão, e multa.