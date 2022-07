Cássio Reis detalhou a primeira semana de vida do filho caçula - Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2022 18:29

Rio - Cássio Reis celebrou em uma postagem no Instagram a primeira semana de vida de Romeo, seu filho com Fernanda Vasconcellos. O ator, que também é pai de Noah, de 14 anos, fruto da antiga relação com Danielle Winits, compartilhou alguns imagens com o caçula.

"Uma semana de Romeo. No coração, gratidão a Deus e a todos os parceiros que nos ajudaram a escrever as primeiras páginas de uma nova história. Quando um filho nasce, a gente renasce. Obrigado a todos os profissionais que dedicaram tanto carinho em cada detalhe. Obrigado a todos que doaram seu tempo enviando tantas mensagens e boas energias. Com todo nosso amor, Fernanda, Cássio & Romeo", agradeceu.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a família. "Deus os abençoe!", escreveu um internauta. "Parabéns pela chegada do Romeo. Muitas bênçãos a essa família tão linda", desejou outro. "Maior amor do mundo", afirmou um terceiro.