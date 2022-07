Monark - Reprodução

Publicado 05/07/2022 16:56 | Atualizado 05/07/2022 17:23

Rio - Monark saiu em defesa de Léo Lins após o comediante ser demitido do SBT por ter feito uma piada sobre crianças com hidrocefalia e o Teleton, campanha da AACD . O ex-apresentador do "Flow Podcast" afirmou que Léo Lins, que integrava o elenco do programa "The Noite", comandado por Danilo Gentili, estaria sendo alvo de censura.

fotogaleria No Twitter, Monark comentou o episódio. "Léo Lins demitido por fazer uma piada, estão criminalizando a profissão de humorista. Apenas coisas politicamente corretas podem ser ditas em voz alta, já somos uma sociedade censurada, liberdade de expressão está morrendo, quando isso acontecer, matar as outras será fácil", escreveu.

Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, é um youtuber de games e um dos criadores, ao lado de Igor Coelho, do "Flow Podcast". Monark foi desligado do programa e banido do Youtube após defender a criação de um partido nazista no Brasil. A declaração aconteceu no dia 7 de fevereiro quando o programa teve a participação dos deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri.

Piada Causou Demissão

Em um show de stand-up, Léo Lins mencionou um vídeo de um menino cearense com hidrocefalia. "Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto do interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e todos estão felizes", disse. O comentário não agradou a emissora e o SBT confirmou a demissão do comediante.