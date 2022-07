Juju Salimeni - Reprodução/Instagram

Juju SalimeniReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 21:38

Rio - Juju Salimeni impressionou com sua transparência ao revelar a fatura de seu cartão de crédito durante uma interação com fãs nos Stories do Instagram. Em postagem feita nesta segunda-feira, a influenciadora mostrou um boleto no valor de R$ 20,4 mil e brincou: "Esse mês deu ruim. Dora Salimeni [sua mãe] surta comigo".

fotogaleria

Recentemente, a musa fitness abriu o jogo sobre sua vida financeira e falou sobre a ajuda que recebe de sua mãe para administrar sua fortuna: "Essa inteligência financeira é herança da mamis. Quem manja tudo de grana e organização é ela! Aliás, vou contar um segredo: eu não faço ideia de quanto tenho de dinheiro. Só ela que sabe", afirmou Juju.

A ex-Panicat ainda negou que tenha sido bancada por outra pessoa ao longo da vida: "Nunca fui patricinha, nunca fui bancada e jamais serei, se Deus quiser. Conquistei tudo sozinha, construí meu patrimônio, pago minhas contas e sustento meus luxos", garantiu.