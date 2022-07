Bianca Andrade e Luísa Sonza - Reprodução do Instagram

Bianca Andrade e Luísa SonzaReprodução do Instagram

Publicado 05/07/2022 09:10

Rio - A 'Farofa da GKay' só acontece em dezembro, mas já está dando o que falar. Solteira desde abril, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, revelou que tem interesse em uma convidada do evento e os fãs acreditam se tratar da cantora Luísa Sonza.

fotogaleria

Tudo começou quando Gkay brincou com o fato de seus amigos estarem namorando. Ela, então, insinuou que Bianca seria a grande 'pegadora' da festa. "Viih tube, Álvaro, Rangel tudo namorando, Mazzafera em LA (Los Angeles). Boca Rosa, a 'Farofa está em suas mãos', publicou a humorista no Twitter.

Mas parece que Bianca não vai suprir as expectativas de Gkay. A ex-BBB deixou claro que só pegaria uma pessoa e 'no sigilinho'. "Amiga, pelas minhas contas eu só pegaria uma pessoa da 'farofa' e mesmo assim eu gosto no sigilinho sem câmera, né. Você sabe", respondeu.

amiga pelas minhas contas eu só pegaria uma pessoa da farofa e mesmo assim eu gosto no sigilinho sem câmera né c sabe — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) July 4, 2022

Segundo os internautas, essa pessoa seria a cantora Luísa Sonza. "Agora vem cá e me confessa que é a Luísa, Bianca", disse um. "Começa com Luísa e termina com Sonza? Se sim, respira", brincou outro.

Veja os comentários dos internautas

AGORA VEM CÁ E ME CONFESSA QUE EH A LUISA BIANCA PELO AMOR VC ESTA BRINCANDO COM UMA CRIANÇA — julia (@xucomentx) July 4, 2022

n sabia que luisa sonza ia tb — amanda chan⁷ VENDO INGRESSO COLDPLAY (@rmxbIackbear) July 4, 2022

Se não for a Luísa eu sou um corsa — Mandis (@amanda_famorim) July 4, 2022