Luana Piovani muda o visualReprodução do Instagram

Publicado 05/07/2022 07:40 | Atualizado 05/07/2022 08:23

Rio - Luana Piovani está de visual novo. A atriz publicou algumas imagens no Instagram Stories, nesta terça-feira, em que aparece com o cabelo mais curto e platinado. A mudança pode ser para sua nova personagem, já que ela que a loira está no elenco de uma novela de Portugal, onde mora atualmente.

O retorno de Luana às novelas após 23 anos foi confirmado por ela no fim do mês passado. "A novela não é no Brasil, gente. A novela é aqui em Portugal. Como é que eu ia conseguir fazer uma novela no Brasil? Que leva nove, dez meses, barra onze. Tenho três filhos, moro aqui em Portugal", explicou. "Vou fazer uma novela portuguesa, uma brasileira em uma novela portuguesa. Ponto para as meninas e as meninas disparam na frente! Notícia boa demais!", comemorou.

A atriz está afastada da televisão brasileira desde o ano de 2019, após o término do programa "Luana é de Lua", exibido pelo canal fechado E!Entertainment. Desde então, dedicou-se a outros projetos em Portugal, onde vive atualmente com os filhos, como séries e programas de entretenimento.