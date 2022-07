Babi Cruz e o marido, Arlindo Cruz - Reprodução/Instagram

Babi Cruz e o marido, Arlindo Cruz Reprodução/Instagram

Publicado 05/07/2022 10:44 | Atualizado 05/07/2022 11:01

Rio - Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz informou que o cantor deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (04). Em entrevista ao DIA, na manhã desta terça-feira, ela informou que o cantor segue com o quadro de saúde estável e se prepara para voltar para casa.

fotogaleria

"O Arlindo ainda está internado. Saímos ontem da UTI, viemos para o quarto. Estamos nos preparando para voltar logo pra casa. Ele fez uma broncoscopia, para retirar o excesso do de secreção do pulmão. E quando se trata desse órgão, é tudo muito delicado. Ele também ajustou uma válvula no cérebro. Então, por precaução, estamos aqui no hospital e ele está sendo tratado", explicou Babi, que vibrou com a boa recuperação do marido.

"O Arlindo está maravilhoso. O quadro clínico dele é estável, bom. É só mais uma temporada no hospital para 'recauchutagem', porque quando a pessoa é acamada, é uma situação delicada. Mas o Arlindo tem muita vontade de viver, muita força. Acho que deve ter um mistério em relação a vida dele, espiritualidade", opinou ela, que se diz uma pessoa de muita fé. "A fé é o que me move, me dá vontade de viver. É a fé e o amor".

Babi também comentou o fato de Arlindo ser tema do enredo do Império Serrano no Carnaval do ano que vem, intitulado 'Lugares de Arlindo'. "Essa é a maior referência que um artista pode receber. Ter sua história contada na Avenida, no maior espetáculo a céu aberto da terra", destacou.

Na madrugada desta terça-feira, Babi publicou um vídeo de Arlindo no Instagram. "A prioridade das nossas vidas, é manter o equilíbrio, conforto, bem-estar de quem amamos. De acordo com a permissão da força Divina de nossos Ancestrais!! Um dia de cada vez!!! Gratidão vamos em frente", escreveu ela na legenda.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Cruz (@babicruz10)

Arlindo Cruz deu entrada na unidade de saúde, nesta terça-feira (28), para realizar uma broncoscopia devido excesso de secreção no pulmão. Os médicos aproveitaram a ida do cantor ao hospital para ajustar uma válvula em seu cérebro. Esposa do sambista, Babi Cruz falou sobre os procedimentos através da rede social do compositor.

"Ele fez uma broncoscopia por excesso de secreção no pulmão, mas ele passa muito bem, reagiu perfeitamente, oxigenando bem, respirando sozinho, pressão e batimentos cardíacos ótimos, não tem Covid", explicou. "Aproveitando para fazer um ajuste de válvula, que é natural de tempo em tempo o neurologista fazer uma análise. A gente aproveitou que veio ao hospital para fazer uma coisa e estamos resolvendo todas as outras. Está tudo certo. Se tratando de pulmão é delicado, mas ele está bem demais", completou.

Arlindo Cruz sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), enquanto tomava banho, em 2017. Em um relato recente, Babi Cruz disse que nesses cinco anos o cantor já passou por 14 cirurgias, sendo cinco na cabeça, embolia pulmonar, e chegou a ser desenganado pelos médicos.