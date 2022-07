Rodrigo Mussi mostra Viih Tube e Eliezer tomando café da manhã juntos - Reprodução do Instagram

Rodrigo Mussi mostra Viih Tube e Eliezer tomando café da manhã juntosReprodução do Instagram

Publicado 05/07/2022 10:23 | Atualizado 05/07/2022 10:24

Rio - Rodrigo Mussi tem revelado detalhes do relacionamento entre Viih Tube e Eliezer através das redes sociais. O gerente comercial mostrou os ex-BBBs tomando café da manhã nesta terça-feira, dando a entender que eles passaram a noite juntinhos.

fotogaleria

"Sou maria fifi, bom dia! Entreguei vocês dois, né?", disse Rodrigo em um vídeo publicado no Instagram Stories. Viih e Eliezer se divertiram com o comentário do amigo. "Agora é só um complemento, né? Entendi, Rodrigo. Entendi onde você quer chegar", comentou a youtuber.

Na noite desta segunda-feira, Rodrigo ainda contou que a amiga estava apaixonada pelo designer. "Vou soltar uma notícia bombástica aqui! Está apaixonada, tá? Já era 'Farofa da Gkay'. Eliii, tem notícias para você...", brincou o gerente comercial. Logo depois, Viih contou ao amigo que recebeu uma mensagem da humorista brava por ela não 'passar o rodo' na festa desse ano. "Eu não ia contar para ela tão cedo. Você estragou", reclamou.