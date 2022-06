Viih Tube reclamou dos boatos sobre romance com Eliezer - Reprodução/Instagram

Publicado 26/06/2022 07:00 | Atualizado 26/06/2022 08:54

Rio - Aos 21 anos de idade, Vitória Moraes, mais conhecida como Viih Tube, tem aprendido a curtir o prazer da própria companhia. No último dia 12, a influenciadora digital teve seu primeiro Dia dos Namorados solteira após terminar um namoro de três anos com Bruno Magri, apesar do affair recente com o ex-BBB Eliezer. Em conversa com o DIA, a youtuber abre o jogo sobre seus relacionamentos e celebra o período de liberdade.

"As pessoas acham que estar sozinho no Dia dos Namorados é algo ruim, e não é. Ultimamente, tenho me sentido muito em paz com a minha própria companhia", declara a ex-participante do "BBB 21". "Amo estar com quem amo, mas aprendi que, para dar certo [com outra pessoa], eu preciso me amar em primeiro lugar, e eu jamais descobriria isso se não estivesse sozinha", afirma a atriz.

Desde que anunciou o fim do namoro com Bruno Magri, no ano passado, Vitória tem chamado a atenção das redes sociais com sua vida amorosa agitada. Em dezembro, a artista aproveitou bastante a solteirice na 'Farofa da Gkay' e chegou a dizer que teria beijado 46 pessoas diferentes. Ela deixou a festa de três dias acompanhada pelo ex-participante de "A Fazenda" Lipe Ribeiro, mas a relação não durou muito.

Recentemente, o nome de Viih Tube voltou a ser assunto na internet com os primeiros indícios de que a paulista estaria "ficando" com Eliezer, do "BBB 22". Apesar de ter se revoltado com o excesso de atenção dada a seus casos amorosos, a ex-sister garante que não se incomoda exposição de seus relacionamentos: "Eu sou uma pessoa pública, então sempre vão comentar algo da minha vida. Mas eu aprendi a não me preocupar com os comentários alheios, vivo a minha vida do jeito que eu quero, de acordo com quem eu sou mesmo".

A loura ainda aproveita para esclarecer sua relação com Eliezer. "Eu gostava muito dele no 'BBB', me identifiquei com o jeitinho dele. Então nos conectamos quando ele saiu da casa, mas estamos só curtindo, aproveitando a vida sem rótulos", explica. Na última semana, os ex-BBBs usaram o Instagram para mostrar a viagem que fizeram juntos para a Europa, com direito a passeio pelo parque da Disney em Paris, na França.

Por outro lado, a youtuber confessa ter saudades de estar em um relacionamento sério. "Às vezes, a gente sente falta de dormir de conchinha, assistir série juntinho, né? Mas logo passa. E tenho trabalhado muito, o que me faz estar sempre com a cabeça ocupada", brinca, aos risos. "Eu sempre fui muito coração em todas as áreas da minha vida, me entrego de corpo e alma em tudo que faço pra quem eu amo", completa.

Projetos

E o que não falta para Viih Tube é trabalho. Conhecida desde que se tornou uma celebridade da internet com os vídeos em seu canal de YouTube, atualmente, a influenciadora se dedica à carreira de atriz e tem diversos projetos pelo caminho. "Sempre tive uma rotina agitada, com bastante compromisso por conta do YouTube, né? Mas ver o resultado disso tudo compensa todo o cansaço", afirma.

Recentemente, a artista completou as gravações do filme "Doce família", em que interpreta Babi, irmã da protagonista Tamara (Mariana Xavier). Sem esconder a animação para o lançamento do longa, ela adianta o que o público pode esperar de sua personagem. "O filme tem uma história muito maravilhosa. A Babi, personagem que eu interpreto, conversa com a minha realidade, só que ela é bem patricinha (risos). O elenco super parceiro, só talento incrível, comédia leve, sabe? Vai fazer as pessoas refletirem bastante", comenta Viih Tube sobre a produção, que abordará os padrões de beleza inalcançáveis na era dos procedimentos estéticos.

Além disso, Vitória também segue com as apresentações da peça "Cancelada", que foi inspirada no livro autobiográfico lançado pela youtuber em novembro do ano passado. "Vamos continuar levando a peça para vários lugares do Brasil. Na semana passada, me apresentei em Belo Horizonte e já tem outras datas marcadas, inclusive para o Rio de Janeiro, hein!", avisa.