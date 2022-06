Deborah Secco é adepta ao sleek hair - Reprodução do Instagram

Deborah Secco é adepta ao sleek hairReprodução do Instagram

Publicado 26/06/2022 05:00

Rio - Tendência nos anos 90, o 'sleek hair' voltou a fazer a cabeça da mulherada. Prático, o penteado é ideal para quem deseja economizar tempo em frente ao espelho. Basta esticar o cabelo para trás e finalizar com um coque ou até mesmo um rabo de cavalo. Famosas como Marina Ruy Barbosa, Manu Gavassi, Sabrina Sato, Deborah Secco e Rafa Kalimann já exibiram o visual em suas redes sociais.

fotogaleria

"O sleek hair é um penteado que consiste em esticar os fios desde a raiz do cabelo e prender em um rabo de cavalo ou em um coque. Sua característica principal é deixar o cabelo bem firme. É um penteado que traz o ar de elegância ao look por deixar o rosto mais à mostra. O sleek hair dá uma leveza no visual, proporcionando até um pouco mais de naturalidade", explica o hair stylist Olivier Costa.

Segundo o profissional, a tendência começou a ganhar destaque na década de 1990. "É um penteado que nasceu nos anos 90 e depois ficou meio apagado, mas voltou com tudo pelas irmãs Kardashians usarem constantemente desde 2014, o ano em que a família bombou. Desde então diversas celebridades também usaram o sleek hair em várias situações, seja para ir a uma premiação, ou numa entrevista, ou até mesmo para o seu dia a dia", comenta.



Adotar o penteado do momento é fácil. Com a ajuda de uma escova de cerdas finas, crie uma linha de de acordo com o centro do rosto e penteie os fios para trás. Para ajudar os fios a deslizarem e evitar quebras, utilize a pomada ou geleia, de preferência, e finalize com um coque ou com um rabo de cavalo.

Oliver garante que a tendência pode ser usada por qualquer pessoa. "O penteado, por ter o um cabelo puxado para trás ou repartido no meio, acaba deixando o rosto bem à mostra. Quem se incomoda com o formato oval, quadrado e retângulo pode não curtir tanto o sleek hair, os fios acabam saindo totalmente da face então não é possível de disfarçar a feição, apesar disso, todo mundo pode usar".

O hair stylist também alerta para a saúde dos fios, já que o penteado pode deixá-los quebradiços. “Como a proposta do sleek hair é ter um cabelo puxado para trás, pode acontecer dos fios, que já podem estar fragilizados, quebrarem, isso também pode acontecer pela pressão do elástico que está sendo utilizado. Tenha atenção, se perceber que os fios estão ficando mais quebradiços, tente diminuir a frequência do penteado”, aconselha.