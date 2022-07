Bia Bonemer canta na festa de aniversário de Dilsinho - Reprodução do Instagram

Bia Bonemer canta na festa de aniversário de DilsinhoReprodução do Instagram

Publicado 06/07/2022 08:23

Rio - Bia Bonemer, de 24 anos, roubou a cena na festa de aniversário de 30 anos de Dilsinho, na noite desta terça-feira, no Rio de Janeiro. A filha de Fátima Bernardes e Willian Bonner subiu ao palco e soltou a voz ao lado do cantor. Os dois embalaram os convidados com o hit 'Péssimo Negócio'. Na plateia, a nova apresentadora do 'The Voice Brasil', que estreia em outubro, tietou a filha e registrou o momento através do celular.

fotogaleria

Vale lembrar que um vídeo de Bia cantando o hit de 'Dilsinho' em um bar da Zona Sul do Rio viralizou em março deste ano. Logo depois, ela recebeu um convite do próprio cantor para participar de seu show e cantar com ele.

Além de Bia, Fátima também é mãe de Laura e Vinicius, frutos de seu relacionamento com Willian Bonner. Atualmente, a apresentadora namora Túlio Gadêlha.

Veja o vídeo: