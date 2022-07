Patrícia Poeta faz sua estreia no Encontro - Reprodução da TV Globo

Publicado 04/07/2022 11:32 | Atualizado 04/07/2022 11:39

Rio - Patrícia Poeta, de 45 anos, estreou no comando do 'Encontro', da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (04). Logo no início do programa, que está em novo horário, a jornalista confessou que estava emocionada com o novo desafio na carreira.

"Que prazer ter vocês aqui num dia tão especial. Meu coração está quase saindo pela boca, mas estou agindo com uma certa naturalidade, faz de conta que não estou nervosa. Estou muito feliz de começar uma nova história nesse programa que ja é um sucesso. Estou feliz de poder conversar com você que está em casa de segunda a sexta-feira. Espero profundamente que você curta a minha companhia porque já amo a sua há muito tempo. Já acordo com uma energia lá em cima", afirmou. "Que prazer ter vocês aqui num dia tão especial. Meu coração está quase saindo pela boca, mas estou agindo com uma certa naturalidade, faz de conta que não estou nervosa. Estou muito feliz de começar uma nova história nesse programa que ja é um sucesso. Estou feliz de poder conversar com você que está em casa de segunda a sexta-feira. Espero profundamente que você curta a minha companhia porque já amo a sua há muito tempo. Já acordo com uma energia lá em cima", afirmou.

Bom dia, bom dia, bom dia! As nossas #SuperManhãs começaram com novidades Chega mais que é hora do nosso #Encontro com @patriciapoetap e @ManoelSoares_ pic.twitter.com/t9BMI2OLmR — TV Globo (@tvglobo) July 4, 2022

Logo depois, ela chamou o parceiro de palco, Manoel Soares, que foi muito aplaudido pela plateia. "Você que está recebendo a gente em casa, é um prazer estar com você. Esse momento que nós vamos viver juntos a partir de agora, vai fazer muita diferença nas nossas vidas. Esse 'Encontro' é nosso", disse ele. "A Fátima contou com grandes parceiros e vou contar muito com você, parceiro", destacou Patrícia.

O nosso querido @ManoelSoares_ já tá por aqui esperando vocês! Quem também tá ligadinho aí com a gente? #Encontro pic.twitter.com/mhYIE45KT1 — TV Globo (@tvglobo) July 4, 2022

Durante o 'Encontro', Patrícia a apresentadora mostrou a mudança dos estúdios do programa, que saiu do dos Estúdios Globo do Rio de Janeiro para São Paulo, onde está sendo transmitido atualmente. Ela também falou sobre a mudança de horário da atração, que agora começa às 9h30.

Entenda: