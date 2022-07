Fátima Bernardes se emociona ao comandar último Encontro - Reprodução de vídeo

Fátima Bernardes se emociona ao comandar último EncontroReprodução de vídeo

Publicado 01/07/2022 11:26 | Atualizado 01/07/2022 11:30

Rio - Fátima Bernardes recebeu uma homenagem de sua equipe durante o 'Encontro', da TV Globo, na manhã desta sexta-feira. A apresentadora, que deixa o comando da atração após dez anos, foi aplaudida pelos profissionais ao entrar no estúdio do programa. Ela, claro, não segurou a emoção.

fotogaleria

Em clima de despedida, Fátima começou o programa de uma maneira diferente. Ela mostrou o caminho até o estúdio do matinal e confessou: "Estou muito emocionada, porque esse é nosso último programa juntos neste horário. Por isso, eu queria que você acompanhasse juntinho comigo essa entrada no estúdio onde passei meus últimos dez anos e vivi coisas incríveis".

Ao entrar no local, a apresentadora foi surpreendida pela equipe e pelos convidados, que a aplaudiram de pé. Ferrugem embalou o momento especial com a canção 'O show tem que continuar'. "Estou tremendo igual vara verde. Eu não queria chorar, porque não é um momento triste. É um momento feliz. Quanto amor, quanto afeto", desabafou.

Entenda:

A partir de outubro, Fátima estará de volta na TV Globo como a apresentadora da 11ª edição do 'The Voice Brasil', como anunciado recentemente pela emissora. Na ocasião, a comunicadora foi às redes sociais explicar sua saída do 'Encontro': "Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu", declarou.