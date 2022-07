Mal-estar impede Preta Gil de participar do show de Gilberto Gil em Berlim - Reprodução / Instagram

Mal-estar impede Preta Gil de participar do show de Gilberto Gil em BerlimReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2022 09:26

Rio - Preta Gil usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para contar aos fãs o motivo de sua ausência no show da turnê "Gilberto Gil e Family - Nós A Gente" em Berlim, na Alemanha. No Instagram, a cantora explicou que uma indisposição gástrica a impediu de participar da apresentação musical ao lado do pai, Gilberto Gil.

fotogaleria

"Boa noite! Estou vindo aqui para falar que hoje não consegui fazer o show aqui em Berlim. Passei muito mal antes do show, tive uma indisposição gástrica", iniciou, via stories. "Um misto de cansaço da viagem de ontem, não dormi. Comi uma comida pesada, não digeri direito. Sobrecarreguei o fígado, tive muitas dores de estômago. Veio uma dor de cabeça que nunca tive na vida. Enxaqueca que não conseguia abrir o olho. Eu me arrumei, fui para a passagem de som, mas não aguentei", lamentou a cantora, admitindo que chegou a ver imagens do espetáculo enquanto fazia repouso.

"Não tinha condições de entrar no palco, nem de abrir o olho. Quanto mais de cantar. Fiquei muito triste, porque o público daqui de Berlim é incrível. Vi vários vídeos, Rodrigo me ligou do meio do show. Recebi vários presentes, mensagens de pessoas que foram e que sentiram a minha falta. Saibam que a pessoa que mais sentiu falta fui eu, de estar do lado da família em um show histórico", desabafou.

"Ainda estou me acostumando. É uma rotina diferente de tudo, de logística, de tudo. Cada país que a gente viaja é uma comida diferente, tempero diferente. Isso tudo mexeu comigo. Mas estou gostando demais, esse bichinho me mordeu. Vou querer mais muitas vezes", declarou sobre sua primeira experiência em uma turnê internacional.