Diogo Mussi e o irmão, Rodrigo Mussi, estão brigadosReprodução/Instagram

Publicado 06/07/2022 09:44

Rio - Diogo Mussi revelou através do Instagram Stories, na noite desta terça-feira (05), que sua relação com o irmão Rodrigo Mussi está estremecida. Apesar de não expor o real motivo da briga, o advogado contou que os dois se bloquearam em um aplicativo de mensagens, ao responder algumas perguntas dos internautas. Vale lembrar que Diogo era o responsável por divulgar informações sobre o estado de saúde do ex-BBB após ele sofrer um grave acidente de carro no fim de março deste ano.

"Você acha que falta reconhecimento do Rodrigo para com você?", quis saber um seguidor do empreendedor. "Prefiro não comentar essas coisas para que não haja más interpretações ou especulações!", respondeu Diogo.

O advogado também recebeu elogios por participar da recuperação de Rodrigo durante o período que ele ficou internado no hospital. "Diogo você foi maravilhoso no processo do Rodrigo, eu vi muita força em você. Parabéns!", escreveu outro internauta. "Obrigado, de coração! Reconhecimento é para poucos, infelizmente! Mas seguimos!", destacou o irmão do ex-BBB.

Por fim, um usuário da rede social reparou que os dois não se seguiam mais. Diogo, então, confirmou o mal estar familiar. "Vocês perguntam quando vai ter outro almoço dos irmãos, etc... Muito difícil nesse momento, acho que não vai rolar. Um dia eu vou contar isso num livro que eu sempre quis escrever sobre a minha vida, mas vou esperar uns anos ainda", comentou ele, que colocou um ponto final no assunto: "É isso, bloqueado lá, bloqueado cá e vida que segue. Não vou mais responder nada sobre o Rodrigo. Espero que compreendam!", finalizou.