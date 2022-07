Aline Campos e o namorado, Jesus Luz - Reprodução do Instagram

Publicado 06/07/2022 11:40

Rio - Jesus Luz se derreteu pela namorada, Aline Campos, através do Instagram, na manhã desta quarta-feira, ao compartilhar fotos de um momento de intimidade dos dois. Em uma das imagens, a atriz e apresentadora aparece com as costas nuas e deitada na cama. O casal está na Chapada dos Veadeiros curtindo uns dias de descanso.

"O lugar é mágico e o amor transborda. Um dia maravilhoso para vocês", escreveu Jesus na legenda. Aline logo comentou: "Esse lugar é você. Gratidão, Jesus!". Nos Stories, o DJ também publicou uma foto da amada de roupão e toalha na cabeça. "Está sendo maravilhoso trocar e aprender com você".

Amigos de longa data, Aline e Jesus vieram a público com o romance no final de junho deste ano, poucas semanas depois do DJ anunciar o fim do casamento com a influenciadora Carol Ramiro. Na época, o modelo precisou rebater acusações de que teria traído a ex-esposa com a eterna musa do verão: "Sempre houve respeito. E ela nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite, de qualquer situação que pudesse afetar o meu casamento com a Carol", declarou.