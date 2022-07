Viviane Araújo revela que sente contrações de treinamento - Reprodução do Instagram

Publicado 07/07/2022 12:30

Rio - Viviane Araújo voltou a falar sobre a reta final da gravidez em seu Instagram Stories, na manhã desta quinta-feira. A atriz, que espera o primeiro filho, Joaquim, contou para seus seguidores que tem sentido contrações de treinamento. O bebê é fruto do relacionamento da Rainha de Bateria do Salgueiro com Guilherme Militão.

"Gente, sabe que eu tenho sentido? Aquelas contrações de treinamento. A barriga fica dura, dura, dura. Às vezes, só de um lado, e, aí, ela solta. É muito engraçado", disse ela, que está na 30ª semana de gestação.

Vivi também revelou que teve uma hérnica umbilical, em 2020, e teme que ela volte. "Era bem grande, ficava aquela bola pra fora. E ela está querendo voltar, mas está bem menor do que era, né. Tomara que não saia muito", torceu.

Viviane passou por uma inseminação artificial para engravidar. "Estou muito feliz, Guilherme está muito feliz. A gente está radiante e vivendo nosso maior sonho. Estarei aqui dividindo tudo da minha gestação com vocês, do processo de como foi chegar até aqui. Quero contar as experiências que a gente passou até a confirmação e tudo o que tenho vivido depois que descobri até o dia que essa criança chegar nos meus braços e também chegar nos braços de vocês, que sei que ele vai ser muito acolhido", disse a atriz ao anunciar a gestação nas redes sociais, no dia 19 de fevereiro.