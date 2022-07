Murilo Huff grava com Dona Ruth para o canal dela no Youtube - Reprodução de vídeo

Murilo Huff grava com Dona Ruth para o canal dela no YoutubeReprodução de vídeo

Publicado 07/07/2022 11:56 | Atualizado 07/07/2022 12:01

Rio - Dona Ruth Dias recebeu Murilo Huff, pai de Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em novembro do ano passado, em seu canal no Youtube. Enquanto os dois cozinhavam, a mãe da sertaneja aproveitou o momento para esclarecer uma fofoca sobre o cantor. Ela quis saber se ele, realmente, está vivendo um affair com médica Nicole Melo, de 27 anos.

fotogaleria

"E aí, você tá em algum relacionamento? Saiu fofoca por aí", comentou Ruth. "Que linguinha, hein? Eu não estou em nenhum relacionamento sério, o que saiu é verdade, mas estou conhecendo. Até você conheceu ela", frisou o sertanejo. "Já conheci. Eu sei tudo, você é dentro de casa, a gente tem uma relação de carinho de mãe e filho", declarou Ruth.

Murilo ainda falou sobre seu relacionamento com Dona Ruth. "É uma segunda mãe pra mim. Depois do que aconteceu, a gente se uniu muito", disse ele. "Em prol da família, do Leo", ressaltou Ruth. O cantor, então, opinou: "Não que isso vá suprir a falta da Marília, mas acho que vai amenizar pra ele. Ele precisa ter uma família unida".

Os dois também relembraram a morte de Marília Mendonça. "No começo, foi difícil. Passamos por uma tragédia. Como está sendo agora? Está melhor?", perguntou a mãe da cantora. "O carinho do público fortifica muito a gente para seguir nossos planos. A galera está apoiando seu canal. É muito bom! Isso fortalece a gente. Sentimos que temos uma missão", destacou ele.

Em seguida, Ruth perguntou ao cantor como é a criação de Léo. "Com ajuda das avós! Quando estou em Goiânia, estou sempre junto. Ligo todos os dias".

Veja o vídeo: