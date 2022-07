Tiago Abravanel reúne parte da família em degustação de drinks para casamento - Reprodução / Instagram

Tiago Abravanel reúne parte da família em degustação de drinks para casamentoReprodução / Instagram

Publicado 07/07/2022 09:24 | Atualizado 07/07/2022 09:25

Rio - O ex-participante do "BBB 22", Tiago Abravanel, usou as redes sociais para compartilhar registros da degustação de drinks para seu casamento com o produtor Fernando Poli. Juntos há 11 anos, o casal pretende festejar a união no dia 11 de outubro deste ano.

No Instagram, Tiago publicou alguns stories do momento em que o casal se reuniu com um grupo de amigos e familiares para avaliarem as bebidas. "Ô, Brasil! Tudo! Hoje é o dia de degustar nossos drinks do casamento!", iniciou, animado. "A gente está escolhendo os drinks de entrada e só podemos escolher um, já vieram cinco... Vai ser difícil!", explicou, bem humorado.

Posteriormente, o ator mostrou as várias opções que bebidas que havia provado, citando o nome de cada uma e avaliando se eram famosas ou não. "A gente perdeu a conta de conta de quantos drinks tomamos. Degustar os drinks é praticamente a festa do casamento", avaliou Tiago, junto às irmãs Ligia e Vivian Abravanel.

No total, foram degustados 24 tipos diferentes de drinks para comemoração. "Todo mundo já ficou alegre na metade da degustação", afirmou Ligia. A festa, que teve sua data anunciada enquanto o ator ainda estava confinado no "Big Brother Brasil", ainda gera curiosidade a respeito da lista de convidados, uma vez que Poli já afirmou que não deseja convidar todos os colegas de confinamento do marido.