Giovanna Antonelli coloca piercing microdermalReprodução do Instagram

Publicado 07/07/2022 08:29 | Atualizado 07/07/2022 08:35

Rio - Giovanna Antonelli colocou um piercing microdermal no colo, região acima dos seios, e compartilhou o resultado com os fãs através do Instagram, nesta quarta-feira. A atriz mostrou todo o procedimento para a colocação da joia em um vídeo e admitiu ter amado o resultado. O novo acessório dela já caiu no gosto dos internautas. Alguns chegaram a dizer que vai virar tendência.

No vídeo, Giovanna brincou ao colocar o piercing microdermal, que deixa uma peça dentro da pele e a pedrinha visível. "O que eu estou fazendo da minha vida? Rápido, eu não quero morrer". Logo depois, ela exibiu o resultado e comemorou: "Ficou perfeito, eu amei". Na legenda, a atriz, que está no elenco de 'Travessia', próxima novela das 21h da TV Globo, escreveu: 'Minhas invenções'.

Os internautas logo reagiram a novidade. "Pronto! Agora quero esse piercing", comentou um. "Agora todo mundo vai colocar", destacou outro. "Isso vai virar moda!", opinou um terceiro.

