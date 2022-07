Leo Lins recebe apoio de Danilo Gentili - Reprodução do Instagram

Publicado 07/07/2022 09:12 | Atualizado 07/07/2022 09:15

Rio - Leo Lins publicou um vídeo no Instagram, nesta quarta-feira, de uma visita que fez à AACD (Associação de Assistência à Criança com Deficiência) e recebeu o apoio do apresentador Danilo Gentili. Vale lembrar que o humorista foi demitido do SBT por fazer uma piada sobre uma criança com hidrocefalia durante um stand-up e citar o Teleton.

"Dia 29/06 completamos 11 anos de talk show e a única vez que me emocionei foi, ironicamente, na AACD. Em um mundo de aparências, pra mim vale a essência", escreveu Leo Lins na legenda da publicação.







Através dos comentários, o comediante, que integrava o elenco do programa "The Noite", recebeu o apoio de Danilo Gentili. "Você é um dos caras mais generosos e empatas que já conheci. Um amigo e um irmão. Eu e todas as pessoas que você ajuda sem tocar trombetas tem sorte em conhecer você de verdade. Já o seu público tem sorte de poder dar boas risadas com você. Vivemos tempos que o que se “fala” tem mais peso do que “o que se faz”. Nem sempre foi assim e nem será pra sempre. Nesses momentos conturbados você pode continuar contando comigo. Dentro de todas as minhas limitações conte comigo sempre".

Entenda o caso:

Leo Lins deixou o time de contratados do SBT após se envolver em uma grande polêmica. O humorista fez uma piada sobre uma criança com hidrocefalia durante um stand-up e citou o Teleton. A declaração foi muito criticada pelos internautas.

A AACD também se manifestou sobre o assunto e repudiou a atitude de Léo através de uma publicação no Twitter. "A AACD repudia veementemente a 'piada' feita por Leo Lins em vídeo divulgado recentemente nas redes sociais do comediante. Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de 'crianças com vários tipos de problemas' e mostra desrespeito aos moradores do Ceará", dizia um trecho do comunicado, publicado no Instagram.