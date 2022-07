Erika Januza e Marcello Melo Jr. prestigiam a inauguração do Kinoplex Leblon Globoplay - Fábio Cordeiro / Gshow

Publicado 07/07/2022 11:18 | Atualizado 07/07/2022 11:33

Rio - Após oito anos fechado, o antigo Cine Leblon, localizado na Zona Sul, reabriu suas postas na noite da última quarta-feira. A reinauguração do cinema contou com a exibição exclusiva de filmes e séries, além da presença de diversas personalidades e artistas.

A atriz Erika Januza, que participa do cast da série "Arcanjo Renegado", marcou presença no evento e comemorou a associação da tecnologia aos cinemas tradicionais de rua, fomentada pela parceria do espaço com a Globoplay. Assim como ela, compareceram os parceiros de elenco Bruno Mazzeo, André Ramiro e Marcello Melo Jr.

O humorista Fábio Porchat também esteve presente na reinauguração do espaço e protagonizou um encontro inesperado com Sérgio Mallandro, enquanto posava para fotos na entrada do cinema.

Durante o evento, os convidados assistiram a alguns episódios de obras originais da plataforma de streaming brasileira, como a série "Rio Connection", prevista para 2023 e a segunda temporada de "Arcanjo Renegado", com lançamento previsto para agosto deste ano. Além destas, foram exibidos trailers com cenas inéditas de "As Five", "Musa Música", "Os outros" e "Encantado's" e também, os filmes "As Verdades", "45 do Segundo Tempo", "O Palestrante" e "O Predestinado".

Kinoplex Leblon Globoplay

O Kinoplex Leblon Globoplay é o primeiro cinema 100% Platinum do Rio e possui uma capacidade de 168 lugares, divididos em três salas. Os espaços seguem um conceito "VIP", sendo um com tecnologia 3D e outras dois com projeção a laser, e contam com poltronas reclináveis, descanso para pés e bandejas.

Durante a exibição das obras, os telespectadores poderão solicitar alguns alimentos como: pipoca com azeite saborizadas com alho, mix de pimentas e pesto, além de fondue de pipoca doce com chocolate ou de pipoca salgada com queijo. Vinhos, espumantes, cervejas e milkshakes também estão inclusos no cardápio, que possui, inclusive, uma linha de produtos veganos.