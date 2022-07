Jojo Todynho encontra Neymar e Maluma em Semana de Moda de Paris - Arquivo Pessoal

Jojo Todynho encontra Neymar e Maluma em Semana de Moda de ParisArquivo Pessoal

Publicado 07/07/2022 12:25

Rio - Jojo Todynho, de 25 anos, está em Paris, na França, para aproveitar a Semana de Moda da capital . Na última quarta-feira, a cantora presenciou o desfile da nova coleção de outono-inverno do estilista Jean-Paul Gaultier e encontrou com Neymar e o também cantor, Maluma, nos bastidores do evento.

"Eu vou zerando a vida, né? Estou ao lado de Jean-Paul e na frente de Neymar Jr. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Estou até com medo de tomar esse champagne e perder os dentes", disparou Jojo, bem humorada, via stories do Instagram.

Após alguns minutos, a cantora avistou Kim Kardashian na plateia do desfile e ficou extremamente empolgada. "Gente, a Kim Kardashian está aqui. Estou passando mal. Olha ali, pelo amor de Deus! Olha ali, gente! Meu Deus, Brasil! Bangu Virou! Olha ali, Kim Kardashian!" disse, filmando a socialite.