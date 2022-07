Wesley Safadão - Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2022 18:46 | Atualizado 07/07/2022 18:52

Rio - Wesley Safadão passou por uma cirurgia, nesta quinta-feira (7), para retirar uma hérnia de disco, de acordo com o comunicado publicado pela a equipe do cantor em suas redes sociais. Foi informado que ele passa bem e está em recuperação, mas que a agenda de shows está cancelada até o dia 10 de julho.



"Após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe do Dr. Francisco Sampaio Júnior e Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, informamos que nesta manhã o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma intervenção cirúrgica no disco invertebral, para a remoção de hérnia discal. A cirurgia foi bem sucedida, o cantor passa bem e já está no quarto em recuperação. Assim, os shows agendados até o dia 10 de julho precisarão ser cancelados. Agradecemos o carinho e a oração de todos. Em breve retomaremos a agenda de shows normalmente", diz a nota.



Inicialmente, Wesley se afastou dos palcos no último dia 29 de junho para tratar fortes dores na coluna e dormência nas pernas, após receber o diagnóstico da hérnia de disco. Posteriormente, ele foi internado em São Paulo mas tinha voltado para casa na última sexta-feira (1).