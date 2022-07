Arthur Aguiar - Lucas Ramos / Ag. News

Arthur AguiarLucas Ramos / Ag. News

Publicado 08/07/2022 22:02

São Paulo - Arthur Aguiar desabafou em uma de suas redes sociais sobre os impactos do compartilhamento de notícias falsas e afirmou estar exausto de se deparar com tanta coisa sem fundamento a seu respeito desde que ganhou o "Big Brother Brasil 22", em 26 de abril.

O posicionamento se deu assim que o ex-protagonista de "Rebelde" viu um post mencionando que sua experiência como cantor havia "flopado" e, por esse motivo, teria aceitado o desafio de integrar o elenco do filme "Rico's", de Lucas Veloso e Elvis Guimarães, sob a direção de Fred Mayrink.

"Mano, procura saber antes de falar besteira. Na boa, não vou mais me calar. Fracassou onde? Uma carreira é construída. Não se faz do dia para a noite, não. Eu apenas dei uma pausa em tudo por conta da cirurgia que precisei fazer. Apenas isso!", começou relatando, para, logo em seguida, frisar com todas as letras: "Vamos ver quem fracassou assim que me recuperar. Meus fãs podem esperar que vai ter muita música esse ano ainda".

Essa, no entanto, não é a primeira vez que o ex-brother se vê no olho do furacão. No dia 22 de junho, surgiram rumores de que o Multishow recusou a sua proposta para comandar uma temporada do programa "TVZ". Nesse caso, em especial, a própria emissora veio a público desmentir a informação, emitindo uma nota oficial. "O canal segue em conversas com o artista para oportunidades no futuro", assegurou em um dos trechos do comunicado.

A reportagem é de Marcelo Bandeira, do iG.