Publicado 07/07/2022 19:07 | Atualizado 07/07/2022 19:12

Rio - Paulo André Camilo usou o Twitter nesta quinta-feira (07) para sair em defesa de Thays Andreata, mãe de seu filho, Paulo André Jr, de 10 meses. O atleta e ex-BBB afirmou que a influenciadora é parte de sua vida e esteve ao seu lado em situações difíceis.

"Entendam uma coisa, a Thays é a mulher que gerou a coisa mais preciosa do mundo pra mim, faz parte da melhor coisa que já me aconteceu, que é o meu filho, sem contar que passou comigo a situação mais difícil da minha vida, onde ela foi até mais forte que eu e me ajudou muito a superar a forma com que o Paulo André veio ao mundo! Me apoiou nas minhas decisões e sempre esteve do meu lado. E não é sobre um relacionamento, antes de tudo éramos amigos e permanecemos sendo amigos até hoje. E se ela está no meu ciclo de amizade é porque ela é uma pessoa maneira! Aonde eu estiver com meu filho e for possível ela estar presente ela vai estar, porque é sobre o bem estar da criança. Eu tive referência dos meus pais unidos e quero isso pro meu filho também", escreveu.