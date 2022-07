Karoline Lima surge produzida para passeio após anunciar separação de Éder Militão - Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2022 21:12

Rio - Após anunciar o fim do casamento com Éder Militão , Karoline Lima está determinada em dar a volta por cima. Nesta quinta-feira, a influenciadora de 26 anos, que está na reta final de sua primeira gravidez, surgiu toda produzida nos Stories do Instagram ao mostrar os registros de um passeio que fez por Madrid, na Espanha.

"Eu não ia dar esse gostinho, essa felicidade para elas, para eles etc. Olha como ela apareceu", disse a modelo em vídeo gravado dentro do carro. "Eu não consigo ser feia em tempo integral. Tenho uma séria dificuldade. Me olho no espelho e falo: 'essa pessoa não sou eu'. Aí eu fico bonita", brincou Karoline, que está na 38ª semana da gestação de Cecília, sua primeira filha com o jogador do Real Madrid.

Um dia depois de confirmar a separação, a loira explicou o motivo de ter se arrumado toda para passear: "Vou dar uma volta, ver gente, respirar. Estou sufocada. Não consigo nem explicar", confessou a modelo.

Na última quarta-feira, Karoline Lima revelou que o casamento com Éder Militão chegou ao fim após uma sequência de reclamações pela ausência do atleta nos momentos finais da gravidez. O ex-casal chegou a tentar uma reconciliação depois do paulista ser visto recentemente em festas no Brasil e nos EUA. "Queria me enfiar numa caverna embaixo da terra até ficar tudo em paz na minha vida", desabafou a influenciadora em suas redes sociais.