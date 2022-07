Lore Improta abriu o jogo sobre foto polêmica com Leo Santana - Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2022 15:42

Rio - Lore Improta revelou que seu relacionamento com Leo Santana quase chegou ao fim em 2018 por um motivo inusitado. Em entrevista ao podcast "Podpah", a dançarina assumiu ter editado digitalmente uma foto do casal na praia, por ter se incomodado com o volume indiscreto na sunga do marido. Na época, a imagem acabou viralizando e o cantor chegou a brincar com a situação nas redes sociais.

"Eu que diminuí no Photoshop. Ele não sabia. A gente brigou muito, quase terminamos. Repercutiu muito", relembrou a baiana. Em seguida, a famosa defendeu sua decisão de alterar a foto: "Estava marcando demais, eu estava incomodada. Eu estava com um corpo muito bonito, não ia perder essa foto", declarou.

Apesar de ter feito piada com a postagem da amada, Leo não ficou satisfeito com a atitude: "Ele ficou pu**. Pegaram muito no pé dele, viralizou muito. Virou meme", destacou Lore, que ainda falou sobre a reação do artista após o término do casal, que aconteceu poucos meses depois. "Quando ele terminou comigo, começou a postar várias fotos com o volume marcando para mostrar que era grande", disse a dançarina.

Juntos desde 2017, Leo Santana e Lore Improta tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Em três anos de namoro, os artistas chegaram a se separar quatro vezes antes de selarem de vez a união em fevereiro de 2021. Um mês depois, Lorena anunciou que estava grávida da primeira filha do casal, Liz, que nasceu em setembro do ano passado, em Salvador.