Bruno Gagliasso participa do ’Saia Justa’ - Divulgação

Bruno Gagliasso participa do ’Saia Justa’Divulgação

Publicado 07/07/2022 15:00 | Atualizado 07/07/2022 15:02

Rio - Bruno Gagliasso foi convidado do programa "Saia Justa", da GNT, nesta quarta-feira (6) e no papo, o ele falou sobre seu papel como aliado na luta antirracista. O ator afirmou que em casa os ensinamentos sobre o assunto já começaram entre seus filhos, pois para ele a questão é pessoal. Titi, Bless e Zayn são frutos do casamento de Bruno com Giovanna Ewbank, que já dura há 12 anos.

fotogaleria

"A gente tem que ir para ação. É muito fácil falar 'eu não sou racista', mas e o que você faz para combater o racismo? Eu sou um cara que aprendeu tomando porrada por conta dos meus filhos e quando caiu minha ficha, eu fiquei muito mal. Porque eu vi que eu era racista. E vou ser um eterno antirracista e vou estar sempre em desconstrução porque fui criado de uma maneira que não me ajudou, eu não fui educado dessa maneira. Eu tive que aprender vendo os meus filhos sofrerem e isso é muito forte, é muito difícil", disse o ator.

Com 40 anos de idade e mais de 20 de carreira, o ator explicou uma das práticas antirracistas que aderiu na vida profissional: "Agora, eu não deixo [o racismo] passar. Não deixo passar na escola, não deixo passar no restaurante", afirmou. "Já vieram falar para mim 'não chama o Bruno para esse trabalho porque ele só vai fazer se tiver gente preta' e eu falei 'é isso mesmo! Avisa que é verdade. Não me chama, não vou fazer um trabalho que não tem gente preta'", completou Bruno.