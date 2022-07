Maurício Mattar e a filha, Petra - Reprodução do Instagram

Publicado 08/07/2022 10:19

Rio - Maurício Mattar passou por uma situação embaraçosa em uma loja do Mato Grosso do Sul após a filha publicar um clique exibindo 'a raba', no Instagram. A situação divertida foi compartilhada por Petra, de 27 anos, na noite desta quinta-feira (07) em sua rede social.

No áudio publicado por ela, Maurício diz em um áudio: "Petra, estou aqui viajando, estou no Mato Grosso, e estava numa loja, que me presentearam e estou abrindo o Instagram pra mostrar pra ele, aí aparece você na primeira página com essa bunda aí", afirmou o ator.

Sem jeito, o galã falou para as pessoas do local sobre o fato dos filhos crescerem rápido. "Pois é, filhas crescem. Fui abrir aqui pra mostrar o negócio e o que aparece logo de cara? Minha filha, com uma raba! 'Sua filha vai crescer também, fica calmo, vai crescer também, me aguarde'. Um dia vou chegar nessa mesma loja sua, nessa mesma cidade: 'e aí sua filha cresceu? Filhas crescem. E sua filha, cresceu? Está com uma raba também? Bem-vindo'", comentou ele. Petra se divertiu ao saber da situação. "Meu pai traumatizando pessoas por aí".

A filha de Maurício Mattar tem um perfil no site OnlyFans, plataforma usada para compartilhar conteúdo adulto. A influenciadora cobra mensalidade de 40 dólares, o que equivale a 212 reais na atual cotação, para compartilhar fotos e vídeos sensuais. Durante um bate-papo com os fãs, ela disse que seu pai não se importa com o fato dela vender conteúdo sexual na internet: "Meu pai sabe exatamente quem eu sou, ele não se importa com isso. Ele só me disse que não precisava ser algo muito escancarado, e eu concordei".