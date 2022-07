Reginaldo Faria pratica natação com o filho - Reprodução do Instagram

Publicado 08/07/2022 09:42

Rio - Reginaldo Faria, de 85 anos, mostrou que tem disposição de sobra. O ator praticou uma aula de natação na companhia do filho mais velho, o diretor Régis Faria, e publicou um registro do momento no Instagram, nesta quinta-feira (07). De touquinha vermelha e sunga preta, o artista posou todo sorridente.

"A natação sempre esteve comigo. Passei para meus filhos este hábito saudável que tanto me faz bem. O Régis me levou para nadar como eu e sua mãe fazíamos quando era criança. Foi ótimo", escreveu ele na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reginaldo Faria (@oficialreginaldofaria)

Além de Régis, o ator também é pai dos Marcelo Faria e Candé Faria. O último trabalho de Reginaldo na telinha foi em 'Um Lugar ao Sol', da TV Globo. Na trama, ele interpretou o personagem Aníbal.