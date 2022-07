Marina Ruy Barbosa diz ter sido traída por um amigo - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa diz ter sido traída por um amigoReprodução/Instagram

Publicado 08/07/2022 11:35

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 27 anos, confidenciou em suas redes sociais que já foi traída por um suposto amigo. No Twitter, a atriz falou sobre o assunto em uma interação com a ex-participante do "BBB 13", Fernanda Keulla.

"Alguém aqui já confidenciou fraquezas, desabafou sobre fatos importantes da sua vida com algum 'amigo' e esse 'amigo', em algum momento, utilizou disso para poder te ofender? (Isto foi ontem)", desabafou a ex-BBB. Em resposta, a ruiva declarou: "Sim! E tem vezes que a pessoa transforma algo que você falou em outra coisa e joga na imprensa."

Posteriormente, uma pessoa tweetou que acreditava que Marina estivesse bastante chateada com alguma situação. "Sinto que a Marina está meio revoltada com algo", afirmou o internauta. "[Risos] Estou nada. Estou ótima, na praia", garantiu a atriz.