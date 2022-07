Anitta conta que foi diagnosticada com endrometriose - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2022 09:38 | Atualizado 08/07/2022 10:59

Rio - Anitta usou as redes sociais na noite de quinta-feira para informar ao público que foi diagnosticada com endometriose. A doença inflamatória é promovida por um distúrbio nas células do endométrio — tecido que reveste o útero — e pode causar fortes cólicas, sangramentos, dores após relações sexuais ou atividades habituais, além de provocar infertilidade.

"Estou aqui no auge dos acontecimentos mais inacreditáveis da minha vida um atrás do outro tipo um 'rajadão' de bênçãos... Mas não está dando para sorrir por motivos de: precisamos falar sobre endometriose", iniciou a cantora no Twitter.

Vamos, galera, mulheressss. Estou aqui no auge dos acontecimentos mais inacreditáveis da minha vida um atrás do outro tipo um rajadão de bênçãos... mas num ta dando pra sorrir por motivos de: precisamos falar sobre endometriose — Anitta (@Anitta) July 8, 2022

A artista afirmou que acreditava sofrer de uma cistite terrível e que enfrenta dores após relações sexuais há anos. "Acreditem, a dor é tão ruim que você quer fazer de tudo para que isso passe", escreveu. Após revelar esta informação em uma entrevista concedida no passado, Anitta passou a ver portais de notícias especulando se o problema de saúde teria a ver com o não uso de preservativos, ingestão de uma quantidade inadequada de água ou falta de higiene.

"Quando li essas matérias pensei: esses senhores me examinaram e eu não estou sabendo? Para estar escrevendo um artigo com meu nome sobre o meu problema de saúde... Estavam querendo dizer que eu não tenho higiene? (Logo eu, a obcecada pelo cuidado com a minha 'larissinha'). Era insinuando que eu não uso preservativo? Alô DST, hein? Saí ilesa dessa população inteira mundial que já passou por aqui só na base da sorte e do milagre?", criticou.

"Falta de higiene? Não. Falta de preservativo? Não. Falta de água? Não. Falta de pesquisar a fundo todas as variáveis que cada corpo pode responder a uma anomalia? Sim!", disse a cantora, que só descobriu o diagnóstico exato após ser submetida à uma ressonância magnética. "Pesquisem, galera. A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia", explicou.

"Procurem mais de um médico, mais de uma opinião. Se um não resolver, vai para outro, até resolver! Não é normal a gente viver com essa dor assim para sempre. Estou eu aqui, no avião, e nem consigo dormir porque fui comemorar com o boy as vitórias que a vida está me dando durante esses dias e agora, é só o choro", desabafou sobre as dores.

"Endometriose. Pesquisem artigos sérios no Google (ainda é um assunto 'meio' novo, então, não tem tanta informação), mas um médico especialista nisso também vai conseguir te ajudar", aconselhou. "Enquanto isso, estou aqui contando os dias para minha cirurgia. Dizem que é bem simples", contou, otimista.

"Enfim... minha cirurgia está marcada e aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino, para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar", refletiu, Anitta.

Depois de falar sobre o assunto, a cantora recebeu várias mensagens de apoio dos fãs, que afirmavam ter passado pelo mesmo ou visto alguém próximo enfrentar a doença e desejaram uma boa recuperação.

Minha mãe sofreu por mais de 10 anos com dor...até que uma santa médica descobriu a endometriose. Precisou operar a minha mãe. Retirou útero e ovários. Minha mãe hoje em dia é outra pessoa. Feliz, saudável e bem disposta! Melhoras pra vc! — muchacho consentido (@EJR_Sousa) July 8, 2022 Esse assunto é sério,pode desenvolver diversos tipos de doenças malignas, infelizmente. Cuide-se,esses médicos são muito cartesianos. Faça mais que uma ressonância,um mapeamento genérico não é nenhum absurdo. Não existe $ que compre saúde. Boa sorte , saúde que Deus te abençoe — Lucia Helena Luá (@lucialhlua) July 8, 2022

ENDOMETRIOSE

De acordo com dados disponibilizados pelo Hospital Israelita Albert Einsten, a doença é extremamente comum e atinge cerca de mais de dois milhões de brasileiras anualmente. Para que seja detectada, é necessário um diagnóstico clínico, que pode ser feito através de exames laboratoriais e de imagem, como: laparoscopia, ultra-som, ressonância magnética ou um exame de sangue denominado "marcador tumoral CA-125".

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é crônica e regride naturalmente com a menopausa, por conta da queda na produção de hormônios femininos e o fim da menstruação. No entanto, mulheres mais jovens podem realizar tratamentos a base de remédios ou em caso de lesões maiores, submeter-se a cirurgia.

A endometriose pode causar fortes cólicas, sangramentos intestinais e urinários, dores após relações sexuais ou atividades habituais, além de provocar infertilidade.