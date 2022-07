Vanusa e Aretha Marcos - Reprodução/Instagram

Publicado 08/07/2022 14:39

Rio - Aretha Marcos, de Vanusa, voltou a pedir dinheiro na internet. A ex-apresentadora mirim, de 48 anos, publicou um apelo em seu INstagram na manhã desta sexta-feira (8), afirmando que está há um dia sem comer.



"Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada, poderia depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata em ser o brinquedo de vocês", escreveu ela na legenda de uma imagem que compartilhava os dados da sua conta bancária.

Essa não é a primeira vez que Aretha pede dinheiro na internet. Em 2020, ela fez uma vaquinha virtual para conseguir comprar uma casa própria no valor de R$ 150 mil, mas só arrecadou R$ 5 mil. No vídeo que publicou na época, ela explicou suas razões.

"Desde 2012 eu não trabalho. Meus filhos tiveram a ligação comigo totalmente debilitada, pelo fato da mãe não ter condições financeiras de se relacionar com os filhos. Já me mudei cinco vezes, procurando um lugar onde eu possa ter trabalho, recuperar minha saúde, meu psíquico. Agora, quero ter uma casa própria", relatou Aretha. Quem puder me ajudar depositando um pouquinho na minha conta, agradeço muito. Me ajuda a realizar o meu sonho", frisou, enquanto segurava um cartaz com seus dados bancários.

De acordo com informações do Jornal Extra, Aretha vive há quatro anos de aluguel, sozinha e isolada numa casinha simples, de colono, localizada numa vila dentro de uma fazenda de propriedade dos pais da atriz Helena Ranaldi, em Piracaia, no interior de São Paulo.



Irmã do empresário Rafael Vanucci, Aretha é filha da cantora Vanusa, que morreu em novembro de 2020 com o cantor Antônio Marcos, que também é pai da atriz Paloma Duarte. Após a morte da mãe, Aretha revelou que elas tiveram uma relação complicada nos últimos anos da vida de Vanusa. Ela praticamente cortou relações com a mãe e o resto da família.

"A verdade sobre meu afastamento de minha mãe envolve crimes, subornos, perseguição e violências de todo tipo... além de benefícios para que impere a lei do silêncio. Isso é tudo!", disse ela na época.