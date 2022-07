Tatá Werneck se derrete pela filha, Clara Maria, nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2022 13:50 | Atualizado 08/07/2022 13:51

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira, para fazer uma declaração à filha, Clara Maria, de 2 anos. No Instagram, a humorista publicou uma foto da menina — fruto do relacionamento com Rafael Vitti — rodeada de bichos de pelúcia e aproveitou para fazer uma piada, relacionando a imagem à sua alergia.

fotogaleria

"Meu amor por você é maior que minha alergia a esses bichos de pelúcia. Acredite, essa é uma prova de amor. Te amo mais que tudo, minha deusa!", escreveu, brincalhona. Nos comentários do post, muitos seguidores se derreteram pela menina, enviando vários elogios. "Perfeita!", disse um. "Linda demais", afirmou outra. "Amamos Clara Maria", declarou um fã.

Atualmente, Tatá Werneck segue empenhada na nova temporada do programa de TV, "Lady Night", transmitido pelo Multishow e frequentemente, compartilha um pouco dos bastidores na web, através dos vídeos de looks utilizados na atração. "Eu fico tímida fazendo esses vídeos", confessou a humorista na legenda de um dos registros em que aparece fazendo pose para mostrar a roupa que está vestindo.